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Общество

Более 220 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

По состоянию на 8 ноября в Псковской области за счёт федерального бюджета привито против гриппа 220 тысяч 576 человек. Из них 174 тысячи 813 взрослых (76,41% привитых от плана иммунизации взрослых) и 45 тысяч 763 ребенка (84,75% привитых от плана иммунизации детей). За счёт других источников привито 1 тысяча 701 человек. Всего процент привитых от численности населения Псковской области составляет 35,29%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За прошлую неделю с 4 по 10 ноября в Псковской области зарегистрированы 2 тысячи 756 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 262. Заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 23,6%, в Пскове – ниже на 38%.

За неделю госпитализированы 68 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 18 больных с признаками ОРВИ: у четверых диагностирован парагрипп (1,3), у троих – аденовирусы, у одного – риновирус.

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