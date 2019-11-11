Псковские полицейские вернулись с Северного Кавказа
11 ноября группа сотрудников органов внутренних дел Псковской области вернулась из служебной командировки на Северный Кавказ, где псковичи полгода обеспечивали общественный порядок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В состав отряда вошли представители различных подразделений и отделов внутренних дел на районном уровне. Многие из них уже не первый раз выезжают в командировку на Северный Кавказ.
Сослуживцы, родные и близкие встретили псковских полицейских у центра профессиональной подготовки УМВД. Руководитель псковского УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников подчеркнул, что псковичи достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами.
Затем стражей порядка наградили ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями УМВД. После положенного отдыха полицейские приступят к выполнению своих обязанностей по месту службы.