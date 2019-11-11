Псковские полицейские вернулись с Северного Кавказа

22:54, 11 ноября 2019, ПАИ

11 ноября группа сотрудников органов внутренних дел Псковской области вернулась из служебной командировки на Северный Кавказ, где псковичи полгода обеспечивали общественный порядок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В состав отряда вошли представители различных подразделений и отделов внутренних дел на районном уровне. Многие из них уже не первый раз выезжают в командировку на Северный Кавказ.

Сослуживцы, родные и близкие встретили псковских полицейских у центра профессиональной подготовки УМВД. Руководитель псковского УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников подчеркнул, что псковичи достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами.

Затем стражей порядка наградили ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями УМВД. После положенного отдыха полицейские приступят к выполнению своих обязанностей по месту службы.