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За ночлег в чужом доме житель Себежского района отправится на исправительные работы

Житель Себежского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В одну из ночей в период времени с конца мая по 13 июля 2019 года мужчина проник в чужой дом с целью ночлега. При помощи ножа он вынул штапики из кухонного окна, в результате стекло выпало и разбилось. Потом раздвинул прутья решетки в оконном проеме и незаконно попал в жилище потерпевшего. Утром он покинул дом, но намеревался снова вернуться ночью.

Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% со всех видов заработка.

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