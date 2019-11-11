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Политика

Коммунист Олег Луценко стал депутатом Псковской гордумы

Фото Псковского областного отделения КПРФ

Член партии КПРФ Олег Луценко получил удостоверение депутата Псковской городской Думы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ, вручение удостоверения состоялось в территориальной избирательной комиссии города Пскова 11 ноября.

Решение о предложении его кандидатуры на рассмотрение ТИК для замещения вакантного мандата приняли 2 ноября на заседании Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ. 

Фото Псковского областного отделения КПРФ

Депутатский мандат стал вакантным в связи с тем, что 30 октября Псковская городская Дума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Александра Тимофеева. Он покинул депутатское кресло по собственному желанию в связи с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области.

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