Коммунист Олег Луценко стал депутатом Псковской гордумы
Член партии КПРФ Олег Луценко получил удостоверение депутата Псковской городской Думы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ, вручение удостоверения состоялось в территориальной избирательной комиссии города Пскова 11 ноября.
Решение о предложении его кандидатуры на рассмотрение ТИК для замещения вакантного мандата приняли 2 ноября на заседании Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ.
Депутатский мандат стал вакантным в связи с тем, что 30 октября Псковская городская Дума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Александра Тимофеева. Он покинул депутатское кресло по собственному желанию в связи с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области.