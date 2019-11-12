16,7 тонн охлаждённой говядины задержали на границе в Псковской области

17:32, 12 ноября 2019, ПАИ

В Невельском районе в деревне Лобок на российско-белорусском участке государственной границы РФ сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 16,7 тонн охлаждённой говядины в четвертинах и 115 килограммов набора для ухи из радужной форели.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз следовал из Белоруссии в Псковскую область. Сотрудники Россельхознадзора установили, что рыбную продукцию фирмы «Санта-Бремор» везли без холодильного оборудования и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Кроме того, специалисты выявили в партии говядины фирмы «Бобруйский мясокомбинат» нарушение указаний Россельхознадзора, устанавливающих ограничения на ввоз в Россию продукции, не имеющей официального статуса международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. В частности, белорусское предприятие не было включено в реестр предприятий, гарантирующих выполнение требований безопасности по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение 16,815 тонн продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлены акты о возврате грузов. Однако после включения предприятия «Бобруйский мясокомбинат» в реестр предприятий, гарантирующих выполнение требований безопасности по губкообразной энцефалопатии, ввоз товара был разрешен и груз направлен в пункт назначения.