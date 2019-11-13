Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ

10:52, 13 ноября 2019, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил предусмотреть в национальном проекте «Образование» возможность расширения и модернизации школ в сельской местности, а не только строительство исключительно новых объектов, пишет ТАСС.

На совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий в рамках реализации нацпроектов, Дмитрий Медведев напомнил, что сегодня выполняется большая программа по строительству школ. «Там есть свои проблемы в реализации в части самой стройки. Но многие губернаторы мне говорят, что для ряда населенных пунктов, где школы достаточно приличные еще, было бы важно не просто построить новую школу, а, например, пристроить какую-то часть к действующей», - отметил он.

По словам премьер-министра, надо рассматривать каждый такой объект отдельно. «Бессмысленно восстанавливать школу, которая построена в 30-е годы из деревяшек, где туалеты все на улице. Но есть вполне нормальные школы, где можно провести косметический ремонт и увеличить ее учебные возможности за счет пристройки», - добавил он.

Дмитрий Медведев отметил, что сейчас такая возможность обновления школ не предусмотрена национальным проектом. «Я думаю, что нам нужно пересмотреть это. Наша задача не в том, чтобы как можно больше новых школ построить, а сделать так, чтобы эти школы, которые и новые, и не совсем новые, были современными, подготовленными, теплыми, комфортными, с возможностью готовить нормальную еду для детей», - пояснил председатель правительства.

Кроме этого, он отметил, что оптимизация сельских школ может проводиться в некоторых случаях, но делать это нужно «очень аккуратно». «Мы сегодня занимаемся развитием села. Я неоднократно об этом говорил, и еще раз скажу: до тех пор, пока на селе есть школа, село имеет перспективы развития. Как только школа исчезает, село по сути обречено на деградацию», - заключил Дмитрий Медведев.