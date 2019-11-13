Зеленый туристический маршрут соединит Ригу и Псков

11:11, 13 ноября 2019, ПАИ

Стартовал проект «Зеленый туристический маршрут Рига-Псков», который реализуется в рамках двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района, грант-контракт по реализации проекта «Развитие зеленых туристических маршрутов, объединяющих приграничные регионы Латвии и России для общего устойчивого развития малых городов и сельских районов» был подписан в конце октября.

Проект направлен на повышение туристической привлекательности региона благодаря использованию приграничных культурных и природных ресурсов. Разработаны туристические маршруты для велосипедистов и пеших туристов, которые включают изучение истории железных дорог, природных троп, природных и культурных объектов. Проект будет реализован в течение двух лет.

В 2019-2021 годах планируется привлечь 64 тыс. евро (около 4,5 млн руб.) на финансирование мероприятий на территории Псковского района, в том числе на ремонт дорог местного значения, идущих вдоль реки Великой от границы Пскова до Палкинского района протяженностью около 30 км. Также будут установлены велопарковки, дорожные знаки, отремонтирован инфоцентр.

В рамках проекта на территориях всех партнеров будет создана и улучшена инфраструктура туристического маршрута, связывающего Ригу и Псков. Намечено благоустройство близлежащих исторических и культурных объектов.

Партнеры проекта будут продвигать маршрут для местных жителей и туристов из Европейских государств.

Ведущим партнером проекта является муниципалитет Виляка (Латвия). В число партнеров со стороны Российской Федерации входят администрации Псковского, Палкинского, Пыталовского и Островского районов, областной комитет по культуре; со стороны Латвии – муниципалитеты Балви, Гулбене, Эргли, Огре, Ропажский муниципалитет, Ассоциация туризма Видземе.

Общий бюджет проекта равен 793 тыс. 36 евро. Софинансирование программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов составляет 713 тыс. 732,4 евро (около 50 млн руб.).

В администрации Псковского района создана рабочая группа по реализации проекта.