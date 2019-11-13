0
16:04
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15:18
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
14:47
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13:28
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
12:21
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
11:27
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
10:52
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
Еще новости
Общество

Зеленый туристический маршрут соединит Ригу и Псков

Стартовал проект «Зеленый туристический маршрут Рига-Псков», который реализуется в рамках двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района, грант-контракт по реализации проекта «Развитие зеленых туристических маршрутов, объединяющих приграничные регионы Латвии и России для общего устойчивого развития малых городов и сельских районов» был подписан в конце октября.

Проект направлен на повышение туристической привлекательности региона благодаря использованию приграничных культурных и природных ресурсов. Разработаны туристические маршруты для велосипедистов и пеших туристов, которые включают изучение истории железных дорог, природных троп, природных и культурных объектов. Проект будет реализован в течение двух лет.

В 2019-2021 годах планируется привлечь 64 тыс. евро (около 4,5 млн руб.) на финансирование мероприятий на территории Псковского района, в том числе на ремонт дорог местного значения, идущих вдоль реки Великой от границы Пскова до Палкинского района протяженностью около 30 км. Также будут установлены велопарковки, дорожные знаки, отремонтирован инфоцентр.

В рамках проекта на территориях всех партнеров будет создана и улучшена инфраструктура туристического маршрута, связывающего Ригу и Псков. Намечено благоустройство близлежащих исторических и культурных объектов.

Партнеры проекта будут продвигать маршрут для местных жителей и туристов из Европейских государств.  

Ведущим партнером проекта является муниципалитет Виляка (Латвия). В число партнеров со стороны Российской Федерации входят администрации Псковского, Палкинского, Пыталовского и Островского районов, областной комитет по культуре; со стороны Латвии – муниципалитеты Балви, Гулбене, Эргли, Огре, Ропажский муниципалитет, Ассоциация туризма Видземе.

Общий бюджет проекта равен 793 тыс. 36 евро. Софинансирование программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов составляет 713 тыс. 732,4 евро (около 50 млн руб.).

В администрации Псковского района создана рабочая группа по реализации проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 ноября 2019
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
13 ноября 2019
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13 ноября 2019
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
13 ноября 2019
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
13 ноября 2019
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
13 ноября 2019
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
13 ноября 2019
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом
13 ноября 2019
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом

Идет загрузка...