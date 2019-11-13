Псковская область вышла с инициативой о понижении таможенных пошлин на сырьё для лёгкой промышленности

11:44, 13 ноября 2019, ПАИ

Власти Псковской области выступают с инициативой о введении пониженных таможенных ставок на сырьё для ряда предприятий лёгкой промышленности. Речь идёт о продукции, которая является для предприятий сырьём или используется в производстве, в том числе, о том сырье, которое не производится в России. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире ГТРК «Псков».

Кроме того, региональные власти просят ввести дополнительные меры по поддержке импортозамещающего производства. «То есть увеличения ввозных пошлин, применения иного нетарифного регулирования в части той продукции, которая производится, в первую очередь, на территории Псковской области», - пояснила Нинель Салагаева и добавила, что эти нововведения будут распространяться на всю Россию.

Она уверена, что сегодня в части импортозамещения есть потенциал для дальнейшего развития. Вице-губернатор отметила, что отечественная продукция нисколько не уступает импортной, и её выпуск необходимо поддерживать, а также пользоваться тем, что на ряд импортной продукции есть заградительные пошлины.

Нинель Салагаева напомнила, что региональные власти 18 октября организовали выставку предприятий во время визита в Псковскую область министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. «Были 12 крупнейших предприятий, новые резиденты, у которых высокотехнологичное производство, - отметила вице-губернатор. - Больше полутора часов Денис Валентинович общался с представителями предприятий, очень подробно погружался в процессы, проблемы, они все были озвучены». По итогам осмотра, сказала Нинель Салагаева, был составлен большой протокол с просьбами, рекомендациями и поручениями, которые были озвучены в ходе общения министра и губернатора Псковской области Михаил Ведерникова с представителями предприятий.