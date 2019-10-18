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Общество

С продукцией псковских предприятий ознакомился Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с выставочной экспозицией промышленных предприятий Псковской области в ходе визита в регион 18 октября. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, выставка была развернута в большом зале администрации области. Среди участников - завод «Титан-Полимер», лесозавод «Судома», предприятия «Псковтехгаз», «Полипласт», Elme Messer Gaas, «Синтез Технолоджи», «Велмаш», Palfinger, ЗАО «ЗЭТО», Псковский электромашиностроительный завод, также была представлена продукция марок Truvor и Nordman.

Знакомство с предприятиями региона Денис Мантуров начал со стенда завода «Титан-Полимер», который планируется построить в особой экономической зоне «Моглино». Министру продемонстрировали образцы продукции, а также сообщили о логистике, рабочих местах, будущих производственных мощностях.

У стенда ещё одного резидента «Моглино» компании «Синтез Технолоджи» главе ведомства рассказали об алмазах, которые создаются в лаборатории, они идентичны натуральным.

Далее министру представили завод «Велмаш», который является лидером по производству гидроподъемников. Представители предприятия отметили, что полностью перешли на использование в производственном процессе российской стали.

О другом великолукском предприятии - ЗАО «ЗЭТО» - Денису Мантурову сообщили, что завод выпускает около 400 наименований продукции, а его выручка за последние годы выросла в 1,7 раза.

Также министр оценил качество резиновой обуви Nordman, о производстве которой рассказал директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

А Псковский электромашиностроительный завод представил Денису Мантурову электродвигатели и продукцию для железной дороги, которую выпускает предприятие.

У стенда «Псковтехгаза» глава Минпромторга ознакомился с производимыми криогенными газификационными установками для нефтегазовой промышленности и оборудованием для работы со сжиженным природным газом. О предприятии рассказал его руководитель Григорий Стороненков, который отметил, что завод поставляет свою продукцию, в том числе, на космодром «Восточный».

Одежду марки Truvor представила министру директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. «Спасибо за ту огромную поддержку, которую мы всегда видим»,- обратилась она к Денису Мантурову.

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