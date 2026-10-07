Владимир Путин встретил 74-летие за рабочими делами

10:55, 07 октября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения сегодня, 7 октября. Ему исполняется 74 года.

Праздник глава государства предпочитает встречать в кругу близких людей. «Главное для президента – что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – рассказывал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт его слова ТАСС.

Вместе с этим Владимир Путин будет заниматься государственными делами в свой день рождения. У него запланирована серия международных телефонных разговоров. От некоторых зарубежных лидеров уже поступили письменные поздравления, например от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Есть в графике президента и публичные мероприятия, а часть дня он посвятит подготовке к международному саммиту. Скоро Владимир Путин отправится в Туркмению, где встретится с коллегами по СНГ. Помимо многосторонних заседаний там ожидается серия двусторонних бесед.