Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2020 год назначены на 15 ноября

12:07, 13 ноября 2019, ПАИ

15 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект главного финансового документа региона опубликован на портале государственных органов Псковской области pskov.ru (в разделе «Документы», подразделе «Проекты документов»).

Предложения и замечания по проекту закона принимают в комитете по финансам Псковской области до 14 ноября. Их можно направить по адресу: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23 или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок 8(8112) 29-99-23.

На том же портале в разделе «Документы» можно найти регламент проведения публичных слушаний, в котором прописан порядок регистрации участников, организации и проведения мероприятия.

Начало слушаний – в 16:00. Место проведения - малый зал Псковского государственного университета (улица Некрасова, 24).

Проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период администрация региона внесла в Псковское областное Собрание 31 октября. Документ сформирован с учётом 19-ти государственных программ, утвержденных администрацией области. Расходы бюджета Псковской области в рамках госпрограмм в 2020 году составят порядка 95% от общего объема расходов.