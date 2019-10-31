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Экономика

Законопроект о бюджете Псковской области на 2020 год внесён в Псковское областное Собрание

Александр Котов. Фото пресс-службы ПОС

Законопроект «О бюджете Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» поступил в областное Собрание депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Согласно законопроекту, доходы областного бюджета в 2020 году прогнозируются в размере 36 млрд рублей, в 2021 – 34 млрд рублей, в 2022 – 35,5 млрд рублей., расходы - в 2020 году предполагаются в 36,6 млрд рублей, в 2021 году – 33,7 млрд рублей, в 2022 году –  35 млрд рублей.

Это неокончательные цифры. В процессе рассмотрения законопроекта будут внесены изменения. Предстоящие корректировки связаны с уточнением параметров федерального бюджета.

Проект бюджета сформирован на основе 19 государственных программ. Как и в прошлые годы, областной бюджет 2020 года по экономической структуре расходов имеет социальную направленность.

Принятый к рассмотрению законопроект со всеми материалами председатель Собрания Александр Котов направит в парламентские комитеты, в Счётную палату и правовое управление Собрания, которые в течение 10 дней подготовят заключения по проекту областного бюджета.

Также предусмотрена процедура публичных слушаний – так называемое «нулевое чтение». Участники публичных слушаний выскажут мнение по проекту бюджета и внесут предложения и замечания. Перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении пройдут консультации фракций областного Собрания депутатов с губернатором.

Затем основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания. На следующем этапе к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия. Предметом её обсуждения станут бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. Затем проект будет вынесен на обсуждение комитетов, после этого на сессию регионального парламента, где состоятся второе и третье чтения законопроекта.

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