Квартиросъёмщик украл у великолучанина дорогой телевизор

12:40, 13 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках в период с 4 по 8 ноября из квартиры 31-летнего местного жителя украли телевизор стоимостью 40 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревают ранее неоднократно судимого 44-летнего мужчину, который снимал принадлежащее потерпевшему жилье в доме на улице Зверева. Проводится проверка.

Также великолукские полицейские раскрыли кражу, совершенную 11 ноября в квартире дома по улице Угольной. 63-летняя горожанка распивала спиртное со своим бывшим сожителем, а после застолья уснула. Когда женщина проснулась, она обнаружила, что из кошелька в сумке исчезли деньги. Горожанка обратилась за помощью в полицию, стражам порядка удалось установить подозреваемого в краже. Это неработающий, ранее судимый 52-летний местный житель, который был в гостях у потерпевшей. Он дал признательные показания. Часть похищенных денег мужчина уже потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело.