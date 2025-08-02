Женщину госпитализировали после ДТП в Пскове
Столкновение ВАЗ-2112 и Hyundai произошло на улице Николая Васильева, 126 в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка ВАЗа. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.
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