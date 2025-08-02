Стали известны подробности ДТП в Псковской области, в котором пострадал младенец

12:05, 02 августа 2025, ПАИ

Стали известны подробности ДТП у деревни Гмырино Стругокрасненского округа, где столкнулись грузовик DAF и Renault Duster. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области





По предварительной информации, на 235-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель Renault Duster под управлением 39-летнего мужчины попал в аквапланирование на прямом участке дороги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF, за рулём которого находился 56-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель Renault и его 34-летняя пассажирка. Также пострадали двое детей – восьмимесячный и четырёхлетний. Все пострадавшие госпитализированы.