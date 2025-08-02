В Пскове на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля
Столкновение двух автомобилей произошло в Пскове у дома № 25 на улице Максима Горького. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.
Комментарии: 0 Обсудить >>>