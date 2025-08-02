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Происшествия

В Пскове на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля

Столкновение двух автомобилей произошло в Пскове у дома № 25 на улице Максима Горького. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • В Пскове на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Пскове на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Пскове на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Пскове на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

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