В Пскове на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля

21:40, 02 августа 2025, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло в Пскове у дома № 25 на улице Максима Горького. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.