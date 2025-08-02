В Псковском районе автомобиль Lada Granta съехал с дороги и опрокинулся

20:27, 02 августа 2025, ПАИ

ДТП с опрокидыванием автомобиля Lada Granta произошло в Псковском районе на 2-м километре дороги от Псковкирпича в направлении СНТ «Пчёлка». Об этом сообщает Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель 1960 года рождения находился в состоянии опьянения. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован бригадой медицины катастроф.

На месте происшествия ведут работу спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.