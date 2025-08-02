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Происшествия

В Псковском районе автомобиль Lada Granta съехал с дороги и опрокинулся

ДТП с опрокидыванием автомобиля Lada Granta произошло в Псковском районе на 2-м километре дороги от Псковкирпича в направлении СНТ «Пчёлка». Об этом сообщает Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • В Псковском районе автомобиль Lada Granta съехал с дороги и опрокинулся
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковском районе автомобиль Lada Granta съехал с дороги и опрокинулся
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковском районе автомобиль Lada Granta съехал с дороги и опрокинулся
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковском районе автомобиль Lada Granta съехал с дороги и опрокинулся
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель 1960 года рождения находился в состоянии опьянения. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован бригадой медицины катастроф.

На месте происшествия ведут работу спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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