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Доклад о рассекреченных архивах псковского УФСБ ПАИ покажет в прямом эфире

14 ноября в Псковском государственном университете начнется вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Историки из разных российских регионов и Белоруссии представят доклады, открывающие новые исторические факты периода 40-х годов XX века.

Откроет серию научных сообщений выступление директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина, который расскажет об итогах работы с рассекреченными докуменатами УФСБ России по Псковской области и о новых данных по истории региона в период фашистской оккупации.

Псковское агентсво информации начнет прямую видеотрансляцию конференции в 11:00.

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