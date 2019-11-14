Доклад о рассекреченных архивах псковского УФСБ ПАИ покажет в прямом эфире
14 ноября в Псковском государственном университете начнется вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Историки из разных российских регионов и Белоруссии представят доклады, открывающие новые исторические факты периода 40-х годов XX века.
Откроет серию научных сообщений выступление директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина, который расскажет об итогах работы с рассекреченными докуменатами УФСБ России по Псковской области и о новых данных по истории региона в период фашистской оккупации.
Псковское агентсво информации начнет прямую видеотрансляцию конференции в 11:00.