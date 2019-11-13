Попытки дачи взяток сотрудникам Псковской таможни участились в 2019 году

14:20, 13 ноября 2019, ПАИ

В 2019 году в Псковской таможне зарегистрирован 21 факт склонения сотрудников к получению взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 4 уведомления, - рассказала исполняющая обязанности заместителя начальника таможни Юлия Петрова. - Наибольшее количество фактов склонения должностных лиц таможни к противоправным действиям, поступившим со стороны подконтрольных лиц, зарегистрировано на таможенном посту МАПП Убылинка. В этом году зарегистрировано уже 12 «провокационных попыток» в отношении должностных лиц этого поста». По её словам, обычно граждане пытаются «уговорить» не только инспекторский состав, но и руководство таможенного поста.

В отношении взяткодателей в 2019 году правоохранительные органы возбудили 19 уголовных дел по статье 291 УК РФ (дача взятки). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки. Также нарушителям закона могут назначить исправительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без него.