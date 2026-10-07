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Происшествия

Подростка сбили на переходе в Пскове: пострадавший госпитализирован

Водитель автомобиля Nissan сбил подростка на пешеходном переходе на улице Звёздной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ

Пострадавшего госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 81-летний мужчина попал под КамАЗ.

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