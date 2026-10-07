Подростка сбили на переходе в Пскове: пострадавший госпитализирован

10:14, 07 октября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Nissan сбил подростка на пешеходном переходе на улице Звёздной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ







Пострадавшего госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 81-летний мужчина попал под КамАЗ.