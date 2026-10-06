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Происшествия

Жительница Палкинского района украла банковскую карту у спящего знакомого

Жительница Палкинского округа осуждена за кражу с банковской карты знакомого, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что в апреле женщина распивала спиртные напитки в гостях у знакомого в деревне Филатова Гора Псковского района. Когда мужчина уснул, она украла из его сумки банковскую карту и в течение двух дней ею расплачивалась. Общая сумма ущерба превысила десять тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства женщина вину признала, ущерб возместила полностью. Суд признал её виновной в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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