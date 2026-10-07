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Происшествия

В Псковской области задержан мигрант с поддельным удостоверением сотрудника полиции

В Псковской области сотрудники миграционных подразделений регионального УМВД совместно с УФСБ обнаружили иностранного гражданина с поддельными документами. Проверку провели в рамках операции «Нелегал-2026», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

29-летний мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и предъявил удостоверение. Позже выяснилось, что документ был поддельным. Кроме того, иностранец незаконно находился на территории России.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. Ему назначили административное выдворение за пределы России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.

Въезд в Россию для него будет запрещен в течение пяти лет.

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