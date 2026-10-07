В Дедовичском районе раскрыли кражу запчастей от трактора

11:47, 07 октября 2026, ПАИ

Кражу запчастей трактора из гаража раскрыла полиция Дедовичского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что в сентябре из гаража в деревне Красные Горки украли раздаточные коробки переднего моста от трактора «МТЗ-82». Сумма причинённого ущерба составила 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи мужчину. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 116.1 (нанесение побоев или совершения иных насильственных действий) и части 1 статьи 158 (кража) УК РФ.

Дознание МО МВД России «Дедовичский» возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.