МегаФон в 5 раз увеличил скорость интернета вещей

15:55, 13 ноября 2019, ПАИ

Для того, чтобы разнообразные умные счетчики, датчики, камеры видеонаблюдения и даже чайники и мультиварки, которыми можно управлять со смартфона, работали без сбоев и задержек, телеком-сеть должна обеспечивать высокие скорости передачи данных и одновременную работу множества устройств. Такую сеть на днях запустил МегаФон: это сеть для интернета вещей нового поколения – Cat-NB2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Проблема с подключенными устройствами уже стоит очень остро, а в ближайшее время ситуация еще усложнится, потому что количество устройств растет и будет расти. Аналитики IDC, к примеру, обещают, что уже к 2025 году в мире будет насчитываться более 41 млрд устройств, подключенных к интернету – это помимо телефонов, смартфонов и планшетов. Именно для решения этой задачи и с прицелом на будущее МегаФон и запустил второе поколение сети NB-IoT – специальной сети для интернета вещей.

Narrow Band Internet of Things или NB-IoT – один из самых распространенных стандартов сетей интернета вещей. Он разрабатывался международным консорциумом 3GPP, и МегаФон принимал непосредственное участие в его стандартизации.

У сетей этого стандарта есть целый ряд преимуществ, которые делают их более подходящими для интернета вещей. Например, больший радиус действия одной базовой станции, возможность одновременного обслуживания порядка 300 тыс. устройств одновременно, что в 20-30 раз больше по сравнению с 3G или LTE. Кроме того, в сети NB-IoT устройство от одного стандартного элемента питания типа CR123 может работать до 6-8 лет.

Второе поколение сети – Cat-NB2 – обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, а это в 5 раз быстрее предыдущего поколения интернета вещей. Cat-NB2 в ноябре 2019 года запущено МегаФоном сразу в 59 регионах России.

«Теперь наш интернет вещей в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же, технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», – отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Строить сеть NB-IoT в России МегаФон начал еще несколько лет назад. Первым регионом, где появилась эта сеть от МегаФона, стал наукоград Иннополис в Республике Татарстан. Сеть использовалась для работы датчиков учета потребления воды и электроэнергии: благодаря подключению они автоматически передают показания в управляющую компанию.

К началу третьего квартала этого года, по данным исследовательского агентства AC&M Consulting, МегаФон обслуживает более 8 млн различных устройств интернета вещей и по этому показателю занимает первое место в России. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн штук.

Среди интересных проектов МегаФона – умные парковки, школы и детские сады в Пскове, где обеспечивается сбор данных, безопасность и контроль доступа. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах Скорой помощи. В Тюмени и Нижневартовске сеть МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники.

Запуск Cat-NB2 обещает вывести развитие интернета вещей в России на новый уровень, потому что в ряде случаев новое поколение стандарта позволит предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и уменьшить количество датчиков. МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.