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Общество

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год

Проект поправок к федеральному бюджету на текущий год и плановый период 2020-2021 годов Госдума России приняла в первом чтении, сообщает ТАСС.

В соответствии с поправками доходы федерального бюджета в 2019 году уменьшатся и составят 19,97 трлн рублей, что на 204,7 млрд рублей меньше, чем было установлено ранее. Расходы увеличатся на 195,8 млрд рублей и составят 18,489 трлн рублей. Профицит бюджета на 2019 год уменьшится до 1,48 трлн рублей. А инфляция по итогам 2019 года должна составить 3,8%, а не 4,3% как предполагалось ранее.

Согласно документу, средства направят, в частности, на поддержку кинематографии в целях производства национальных фильмов - 4,8 млрд рублей, на закупку вакцин для профилактики гриппа - 1 млрд рублей, на дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 7,6 млрд рублей, на дотации бюджетам субъектов РФ для оказания дополнительной финансовой помощи регионам – 1,6 млрд рублей и на другие цели.

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