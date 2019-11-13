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Общество

В Порхове вспоминают одну из крупнейших партизанских диверсий времён войны

Фото Псковского областного Собрания

В Порхове отметили годовщину проведения одной из крупнейших партизанских диверсий времён Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, памятное мероприятие было приурочено к событиям 13 ноября 1943 года. В тот день партизан Константин Чехович при помощи местных жителей взорвал городской кинотеатр, в котором находились около 700 фашистских солдат и офицеров.

В акции приняли участие школьники и 93-летняя порховичка Евгения Михайлова - живой свидетель тех событий. Старшеклассникам рассказали о героическом прошлом. Модератором мероприятия выступил депутат областного Собрания Геннадий Григорьев, который в 2013 году возглавил в статусе депутата районного собрания рабочую группу, созданную для выяснения обстоятельств совершения подвига.

Фото Псковского областного Собрания

«Расследование началось по инициативе депутатов регионального парламента в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», - рассказал Геннадий Григорьев. - Как ни странно, но подрыв фашистов в кинотеатре в Порхове оказался стёртым из истории Великой Отечественной войны, а имя исполнителя этого беспрецедентного подвига долгие годы ставилось под сомнение».

По словам депутата, в хранящихся в Порховском районном музее документах можно было найти подтверждение о том, что организовал подрыв именно Константин Чехович, однако требовались дополнительные подтверждения имеющихся фактов. Члены рабочей группы лично опрашивали порховичей, помнящих события военных лет. Были получены воспоминания родственников партизана и свидетельства местных жителей. Неопровержимые доказательства нашлись в архивных документах, предоставленных на депутатский запрос.

«Когда мы первый раз обратились в архив, оказалось, что с документов по партизанской диверсии в Порхове ещё не снят гриф секретности, - отметил Геннадий Григорьев. – Направили письмо в Германию, но оттуда тоже не получили информации». Через какое-то время вице-спикер областного Собрания Борис Полозов, который тогда курировал проект «Историческая память», направил депутатский запрос в Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Полученные оттуда материалы подтвердили участие Константина Чеховича в подрыве здания кинотеатра в Порхове в ноябре 1943 года.

Фото Псковского областного Собрания

Затем Геннадий Григорьев рассказал школьникам о судьбе партизана-подрывника. В самом начале войны Константин Чехович ушел на фронт, но попал в плен. В августе 1941 года ему удалось бежать из фашистского лагеря, он примкнул к партизанскому отряду. Более двух лет партизаны готовили подрыв кинотеатра. Для осуществления диверсии Константин Чехович приехал в Порхов под видом мирного жителя, женился на порховичке, устроился на работу администратором в кинотеатр, в здании которого кроме кинозала находился фашистский штаб. Так он демонстрировал лояльность к оккупантам, чтобы не вызывать подозрений у немцев. Каждый день Константин Чехович проносил под одеждой взрывчатку.

Помогала партизану порховичка Евгения Михайлова, которая работала в кинотеатре уборщицей. Тогда ей было 15 лет. Вместе они пронесли в здание 64 кг взрывчатки. Несмотря на преклонный возраст, Евгения Михайлова неплохо помнит подробности подготовки к диверсии. Своими воспоминаниями она поделилась со школьниками.

Фото Псковского областного Собрания

После подрыва кинотеатра партизану и его семье удалось бежать. Константин Чехович вернулся в партизанский отряд, был назначен командиром штаба 2-го отряда 7-ой Ленинградской партизанской бригады.

В память о герое порховские школьники, участвующие во всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия», возложили цветы к мемориальной доске. Её открыли в честь партизана в Порхове в 2013 году.

Фото Псковского областного Собрания

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