На псковский турнир по боксу пригласили Джеффри Монсона

22:02, 13 ноября 2019, ПАИ

В субботу, 16 ноября в Областном центре единоборств (Крестовское шоссе, 92) состоится Открытое первенство по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки». Начало соревнований запланировано на 12.00. На ринг выйдут спортсмены Пскова и Псковской области 2002-2012 годов рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, первенство проводится для ребят, которые только начинают спортивную карьеру и еще не могут представлять город и регион на более высоком уровне. Лучшие спортсмены будут награждены кубками и медалями.

На соревнования ожидается приезд особого приглашенного гостя - Джеффри Монсона – обладателя черного пояса по джиу-джитсу, двукратного победителя ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу.

Организатором первенства выступает ДЮСШ «Лидер» при поддержке мотоклуба «Ночные волки». Вход на турнир свободный.