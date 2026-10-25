Чемпионат Псковской области по мотокроссу проходит в Ваулиных горах

11:56, 25 октября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу ZOV, посвящённые Году единства народов России, проходят в Ваулиных горах в Псковском районе сегодня, 25 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Министр спорта Псковской области Лилия Аюпова поприветствовала участников, организаторов и гостей соревнований.

«Мотокросс – это не просто состязание, это целая школа мужества. Поэтому я желаю всем участникам точных расчётов, ярких побед, а зрителям – невероятных эмоций от прекрасных заездов. Хочу сказать огромное спасибо Федерации мотоциклетного спорта за то, что помогает поддерживать этот экстремальный вид спорта в нашем регионе и взращивать молодые таланты», – сказала Лилия Аюпова.

На соревнованиях ожидают около 60–80 спортсменов. Участники приедут из Псковской, Тверской, Смоленской и Ленинградской областей, с Урала и из Белоруссии.

Спортсмены выступят в семи классах – на мотоциклах с объёмом двигателей 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров и разных в возрастных категориях, в том числе 45+. В классе 50 будут соревноваться дети от 5 до 8 лет, в классе 65 – от 8 до 12 лет, в классе 85 – от 11 до 15 лет, в классе 125 – спортсмены от 15 до 17 лет. В каждом классе запланировано по два заезда, по итогам которых организаторы подсчитают очки и определят сильнейших участников.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











Заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Александр Корушкин отметил, что мотокросс – это симбиоз личных качеств спортсмена и знания технической части, включая математику, физику и химию. По его словам, с начала 2023 года в зоне специальной военной операции мотоцикл стал основным средством решения оперативных боевых задач: штурма, эвакуации раненых, подвоза и связи. Многие военнослужащие сели на мотоциклы именно в зоне СВО.

«Жизнь нам диктует, что это не просто один из видов спорта, это жизненно важный и необходимый спорт для мужчин как минимум. Поэтому всем сегодня желаю честной борьбы и чтобы всё обошлось без травм», – подчеркнул Александр Корушкин.

Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта Псковской области.