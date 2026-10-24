Печорский боец дебютировал в составе сборной России с золотом международного турнира

21:38, 24 октября 2026, ПАИ

Воспитанник печорского спортивного клуба «Патриот» Максим Гончаров успешно дебютировал во втором составе сборной России по рукопашному бою. Тренер спортивного клуба «Патриот» Николай Кутырев сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 24 октября, Максим Гончаров успешно дебютировал во втором составе сборной России и завоевал золотую медаль в категории до 52 кг (14–15 лет) на XXI Международном турнире по рукопашному бою памяти Дмитрия Гвишиани в Бресте (Беларусь).

«От всей души поздравляем Максима, его родителей и всех, кто поддерживал спортсмена на этом пути! Слова благодарности главному тренеру сборной Псковской области по рукопашному бою Рафаэлю Керимову за помощь и поддержку во время турнира», – поздравил Николай Кутырев.

Также он выразил отдельную благодарность митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею, братии Псково‑Печерского монастыря, духовнику «Дружины Довмонта» отцу Дмитрию Головнёву и руководителю клуба Александру Пушкарёву.