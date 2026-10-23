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Спорт

Великолукский боксёр вышел в полуфинал первенства мира по боксу

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в полуфинал первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет. Турнир проходит в черногорской Будве, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Фото: Федерация бокса России

В четвертьфинале Кирилл Коршаков единогласным решением судей выиграл у британца Кая Кернса.

В финале мирового первенства боксёр из Великих Лук сразится с венгром Дьюлой Бозаи. Поединок пройдёт 25 октября.

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