Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Россия – спортивная держава» в Красноярске

19:49, 23 октября 2026, ПАИ

XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Красноярске с 21 по 23 октября. В мероприятии участвует делегация Псковской области, которую направил губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве спорта.



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области







В состав делегации вошли министр спорта Псковской области Лилия Аюпова, директор регионального центра спортивной подготовки Андрей Сидоров и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.

Тема форума в этом году – «Спорт: объединяя мир в эпоху перемен». В рамках мероприятия обсуждаются актуальные вопросы развития физической культуры и спорта, а также перспективы отрасли. Президент России Владимир Путин отметил, что «Россия – спортивная держава» стала авторитетной площадкой для запуска новых идей и проектов, направленных на развитие спорта и продвижение ценностей здорового и активного образа жизни.