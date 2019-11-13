Депутаты Госдумы РФ собрались переселить россиян с Севера

09:27, 14 ноября 2019, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ попросили премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить 590 млн рублей на переселение россиян из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего севера. Обращение к главе правительства направил парламентский комитет по региональной политике, пишет газета «Известия».

В настоящий момент власти пока не предусмотрели выделение необходимых бюджетных ассигнований на жилищные сертификаты для жителей Крайнего севера. Сегодня для получения сертификата человеку требуется 50-60 лет.

По данным Минстроя на январь текущего года на учете состоит 190,94 тысяч семей, имеющих право на получение субсидии. Вопрос с сертификатами будет рассмотрен на встрече парламентариев с вице-премьером Татьяной Голиковой.