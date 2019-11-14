Подворье Псково-Печерского монастыря и Псковский музей-заповедник станут ежемесячно проводить совместные мероприятия

09:56, 14 ноября 2019, ПАИ

Не менее раза в месяц будут проводить совместные мероприятия подворье Псково-Печорского монастыря и Псковский музей-заповедник. Об этом сообщается в группе «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Такое решение было принято после состоявшегося первого совместного мероприятия «Погружение в церковное искусство», которое посетили более 50 человек.

Встреча проходила 13 ноября по благословлению митрополита Псковского и Порховсого Тихона. Для гостей прозвучали песнопения XVII-XIX веков в исполнении мужского квартета Подворья. Также старший научный сотрудник псковского музея Мария Дубровская рассказала присутствующим об иконе святого Архангела Михаила XVII века.