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Общество

Подворье Псково-Печерского монастыря и Псковский музей-заповедник станут ежемесячно проводить совместные мероприятия

Фото из группы «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Не менее раза в месяц будут проводить совместные мероприятия подворье Псково-Печорского монастыря и Псковский музей-заповедник. Об этом сообщается в группе «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Такое решение было принято после состоявшегося первого совместного мероприятия «Погружение в церковное искусство», которое посетили более 50 человек.

Фото из группы «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча проходила 13 ноября по благословлению митрополита Псковского и Порховсого Тихона. Для гостей прозвучали песнопения XVII-XIX веков в исполнении мужского квартета Подворья. Также старший научный сотрудник псковского музея Мария Дубровская рассказала присутствующим об иконе святого Архангела Михаила XVII века.

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