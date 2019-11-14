Осужденным за тяжкие преступления запретят работать водителями в России

10:49, 14 ноября 2019, ПАИ

Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий введение запрета на управление городским пассажирским транспортом и такси лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению таксомоторами, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».

В случае принятия закона в течение 120 дней все водители общественного транспорта должны будут предоставить работодателю справку из полиции об отсутствии судимости. Без нее компании должны будут отстранить работника от управления машиной.