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Общество

Осужденным за тяжкие преступления запретят работать водителями в России

Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий введение запрета на управление городским пассажирским транспортом и такси лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению таксомоторами, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».

В случае принятия закона в течение 120 дней все водители общественного транспорта должны будут предоставить работодателю справку из полиции об отсутствии судимости. Без нее компании должны будут отстранить работника от управления машиной.

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