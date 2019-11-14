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Двое псковичей избили прохожего и украли у него телефон и цепочку

В Пскове двое безработных местных жителей 22 и 39 лет напали на прохожего 37-летнего псковича, избили его и похитили у него вещи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл ночью 9 ноября на улице Льва Толстого. Избив прохожего, злоумышленники похитили у него серебряную цепочку и телефон, а после этого скрылись.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и полицейские. Медики доставили пострадавшего в больницу, а стражи порядка установили подозреваемых в разбое и задержали их. Злоумышленники дали признательные показания, у них также была изъята часть похищенного. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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