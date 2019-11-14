Герой России Алексей Романов: Проект «Без срока давности» сохраняет память об истории страны

11:37, 14 ноября 2019, ПАИ

Проект «Без срока давности» позволяет сохранять память об истории страны, заявил Герой России, референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов на второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которая проходит 14 ноября в ПсковГУ. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Поисковики помнят суворовские слова - война не закончена, пока не похоронен последний солдат», - заметил он. По его словам, этот проект реализуют люди, думающие об истории Отечества и о том, чтобы восторжествовала правда, и «за эту правду надо бороться общими усилиями».

Алексей Романов подчеркнул, что благодаря проекту есть возможность рассказать правду о тех, кто принимал участие в расстрелах, сжигал деревни с мирными жителями. Спикер считает, что злодей, доживший до преклонного возраста, должен трястись от неизбежности наказания.

Он напомнил, что 2020 год в России будет Годом памяти и славы. «Очень радостно, что в этом зале есть молодые люди, которым небезразлична история нашей страны», - заметил Алексей Романов. Он обратил внимание на важность изучения истории страны, сохранение памяти о злодеяниях на оккупированных территориях.

Алексей Романов добавил, что память не должна ограничиваться мероприятиями 9 мая. «Эта Победа должна жить в сердце каждого гражданина нашей страны», - уверен он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии конференции отметил, что 75-летие Победы – сакральная дата, за которой стоят жертвы и невероятный подвиг Отечества.

Конференция продлится в Пскове по 15 ноября. В ней принимают участие около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны. Прямая трансляция конференции доступна здесь>>>.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>.