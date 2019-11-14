Герой России Алексей Романов: Проект «Без срока давности» сохраняет память об истории страны
Проект «Без срока давности» позволяет сохранять память об истории страны, заявил Герой России, референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов на второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которая проходит 14 ноября в ПсковГУ. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
«Поисковики помнят суворовские слова - война не закончена, пока не похоронен последний солдат», - заметил он. По его словам, этот проект реализуют люди, думающие об истории Отечества и о том, чтобы восторжествовала правда, и «за эту правду надо бороться общими усилиями».
Алексей Романов подчеркнул, что благодаря проекту есть возможность рассказать правду о тех, кто принимал участие в расстрелах, сжигал деревни с мирными жителями. Спикер считает, что злодей, доживший до преклонного возраста, должен трястись от неизбежности наказания.
Он напомнил, что 2020 год в России будет Годом памяти и славы. «Очень радостно, что в этом зале есть молодые люди, которым небезразлична история нашей страны», - заметил Алексей Романов. Он обратил внимание на важность изучения истории страны, сохранение памяти о злодеяниях на оккупированных территориях.
Алексей Романов добавил, что память не должна ограничиваться мероприятиями 9 мая. «Эта Победа должна жить в сердце каждого гражданина нашей страны», - уверен он.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии конференции отметил, что 75-летие Победы – сакральная дата, за которой стоят жертвы и невероятный подвиг Отечества.
Конференция продлится в Пскове по 15 ноября. В ней принимают участие около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны. Прямая трансляция конференции доступна здесь>>>.
Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>.