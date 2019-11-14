В российско-белорусский договор об охране границы планируют внести изменения

13:07, 14 ноября 2019, ПАИ

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года, сообщает агентство БЕЛТА.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления, - отметил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась. - Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы готовы и предлагаем это сделать партнерам из Российской Федерации».

Станислав Зась подчеркнул, что Белоруссия не намерена выходить из договора об охране границы и считает полезным и нужным прилагать совместные усилия по защите общих рубежей.

По его словам, некоторые положения договора выполняются формально либо не в той степени, как это нужно. «Это совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, которые привлекаются для охраны государственной границы. В этих направления как минимум нужно прилагать больше усилий», - добавил Станислав Зась.

Он подчеркнул, что открытость совместной границы имеет для Беларуси как плюсы, так и минусы. Один из негативных моментов - незаконные мигранты из России, которые, пользуясь прозрачностью границы, пытаются проникнуть на территорию Беларуси, а здесь их задерживают и депортируют. Кроме того, основной поток контрабанды наркотиков, задерживаемый белорусскими пограничниками, направляется в основном в Россию.

«Мы это тоже должны откровенно говорить и нашим гражданам, и нашим партнерам, - отметил госсекретарь. - Вместе с тем, сопоставляя минусы с теми плюсами, которые имеем для наших граждан и страны, мы, конечно, и дальше будем придерживаться того, что эта граница всегда будет свободной. Потому что это прежде всего большое удобство для людей - и россиян и белорусов».

Много лет работала система, когда проверку документов вели только белорусские пограничники на внешней границе Союзного государства, используя единый с россиянами список невъездных лиц. Однако потом Россия в одностороннем порядке ввела контроль на границе с Белоруссией.

«В чем здесь смысл, полезность этих новых шагов - мы не видим. А определенные неудобства, конечно, есть, - отметил Станислав Зась. - Надо искать другие пути совместных действий, чтобы снимать эти неудобства. Как минимум надо оценить, зачем это сделано, для чего, какая от этого польза, и, может быть, есть смысл вернуться к той системе, которая существовала».