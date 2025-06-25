Итоги работы 38-й сессии Псковской гордумы подвёл Михаил Иванов

14:07, 25 июня 2025, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ обозначил важные вопросы, которые рассмотрели на 38-й сессии гордумы сегодня, 25 июня. Прежде всего он отметил, что ключевым был отчёт председателя гордумы Александра Гончаренко за 2024 год.

Михаил Иванов положительно оценил доклад председателя гордумы о проделанной работе, подчеркнув, что это вклад всех депутатов в достигнутые результаты.

«Доклад Александра Георгиевича Гончаренко был объективным и полным. Это видно по результатам – жизнь горожан становится комфортнее», – сказал он.

Депутат также подчеркнул важность взаимодействия между представительными и исполнительными органами власти для улучшения жизни псковичей. «Псковская городская Дума и исполнительные органы власти с главой города работают сплочённо, их деятельность направлена на улучшение жизни псковичей», – заявил он.

Отвечая на вопрос о приоритетах на будущее, Михаил Иванов отметил, что задачи, стоящие перед гордумой и администрацией, в значительной степени зависят от процессов, происходящих в государстве. «Мы не живём независимо от нашего государства. И поэтому процессы, которые происходят в государстве, отображаются и на нашем регионе, и на нашем городе конкретно», – отметил он.

Добавим, на сессии также приняли решения по вопросам изменений в бюджете Пскова, оплате за содержание жилья, финансировании расходов на питание школьников, установлении границ ТОС по Комиссаровскому переулку, 7 и 7а.