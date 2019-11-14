Эксперт: Рассекреченные в Пскове документы нуждаются в детальном анализе

14:11, 14 ноября 2019, ПАИ

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин стал гостем проекта ПАИ — live 14 ноября. Трансляция осуществлялась из ПсковГУ, где проходит вторая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы. В ходе прямого эфира обсуждались документы, которые были обнародованы в рамках этой конференции.

«Мы видим то внимание, которое приковано к поиску. Ведь жертвами войны стали не только бойцы, но и мирные граждане. Проект «Без срока давности» обращает внимание на погибших мирных жителей», - рассказал он.

По сути, данный проект позволяет разыскать данные об угнанных на принудительные работы, погибших в лагерях, расстрелянных жителей. Одним из шагов в этой работе стало рассекречивание данных о Псковской области. «Этот важный шаг к рассекречиванию документов и предоставлению этой информации в общее пространство — очень важно», - уточнил Валерий Кузьмин.

Он добавил, что материалы обсуждаются в рамках конференции, на которую прибыли историки Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери Смоленска, Курска, Вологоды, Ленинградской области, Белоруссии. «Специалисты могут обменяться мнениями и обговорить нюансы», - сказал директор архива.

«У меня не было много времени для изучения документов, они нуждаются в подробном и детальном анализе», - уточнил он.

По словам Валерия Кузьмина, документы, которые были обнародованы, представляют интерес не только для исследователей истории Великой Отечественной войны, но и для педагогов школ, вузов.