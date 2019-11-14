0
17:14
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
17:05
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
15:56
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
15:39
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
15:00
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
14:12
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:43
Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Общество

Эксперт: Рассекреченные в Пскове документы нуждаются в детальном анализе

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин стал гостем проекта ПАИ — live 14 ноября. Трансляция осуществлялась из ПсковГУ, где проходит вторая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы. В ходе прямого эфира обсуждались документы, которые были обнародованы в рамках этой конференции.

«Мы видим то внимание, которое приковано к поиску. Ведь жертвами войны стали не только бойцы, но и мирные граждане. Проект «Без срока давности» обращает внимание на погибших мирных жителей», - рассказал он.

По сути, данный проект позволяет разыскать данные об угнанных на принудительные работы, погибших в лагерях, расстрелянных жителей. Одним из шагов в этой работе стало рассекречивание данных о Псковской области. «Этот важный шаг к рассекречиванию документов и предоставлению этой информации в общее пространство — очень важно», - уточнил Валерий Кузьмин.

Он добавил, что материалы обсуждаются в рамках конференции, на которую прибыли историки Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери Смоленска, Курска, Вологоды, Ленинградской области, Белоруссии. «Специалисты могут обменяться мнениями и обговорить нюансы», - сказал директор архива.

«У меня не было много времени для изучения документов, они нуждаются в подробном и детальном анализе», - уточнил он.

По словам Валерия Кузьмина, документы, которые были обнародованы, представляют интерес не только для исследователей истории Великой Отечественной войны, но и для педагогов школ, вузов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Секретные архивы ФСБ обнародуют в Пскове (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) О проблемах и перспективах Пскова и его жителей: ПАИ-live с Еленой Полонской Елена Полонская: Псков должен быть городом, в котором хочется жить И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше Специалисты «Семейной приемной» в Пскове готовы работать круглосуточно Испытанием на прочность назвала Международные Ганзейские дни руководитель Пскова И. п. главы Пскова: За полгода мы выстроили с Александром Братчиковым конструктивные отношения Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным Начать ремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье планируется в 2020 году
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
14 ноября 2019
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
14 ноября 2019
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
14 ноября 2019
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
14 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
14 ноября 2019
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2019
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14 ноября 2019
Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду
14 ноября 2019
Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду

Идет загрузка...