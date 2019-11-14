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Общество

Сборник документов о преступлениях нацистов и их союзников против мирного населения создадут в Псковской области к ноябрю 2020 года

К ноябрю 2020 года планируется создать региональный сборник архивных документов о преступлениях нацистов и их союзников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом 14 ноября сообщила кандидат исторических наук, декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, руководитель УНЦ «Новая Россия. История постсоветский России» Елена Малышева на экспертной площадке «Без срока давности…», которая проходит в Пскове в рамках второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас благородная миссия, и в течение года мы должны опубликовать плоды своей работы», - отметила она и добавила, что сегодня заявлено 22 тома региональных сборников по оккупированным территориям и один федеральный том.

По её словам, одна из целей работы – систематизация информации и оценка объёма преступлений, которые совершали нацисты и их союзники. «Очень бы хотелось, чтобы мы с вами единым миром такой проект сделали. Сегодня мы обсудим параметры, критерии отбора документов для публикации и тематическую достаточность», - обратилась Елена Малышева к коллегам.

Она также отметила, что к работе над подготовкой сборника необходимо привлечь студентов, в том числе, к созданию выставок по оккупированным территориям на основе архивных материалов, которые будут презентоваться после выпуска издания.

В ходе обсуждения её коллеги-историки отметили, что для выполнения задачи поставлены крайне сжатые сроки. «Но мы будем стараться выполнить работу в срок», - заметил один из участников. Обсуждая работу над будущим сборником, историки определили механизмы отбора архивных документов для публикации и классификации материалов в данном труде.

Архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения: проблемы репрезентации и публикации - трансляция здесь>>>.

Круглый стол «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности» - трансляция здесь>>>.

Презентация проекта «Поисковое движение России «Без срока давности…» как новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях» - трансляция здесь>>>.

Познакомиться с ранее секретными документами, которые обнародованы на конференции, можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>

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