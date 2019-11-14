Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет во второй половине декабря

16:22, 14 ноября 2019, ПАИ

15-я традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет во второй половине декабря. Как пишет ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, дату пресс-конференции скоро озвучат.

Начиная с 2004 года пресс-конференции главы государства с журналистами продолжается не менее 3-х часов. Отмечается, что длительность разговора зависит только от главы государства.

С 2001 года Владимир Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года.

В октябре 2019 года появилась информация, что послания Федеральному Собранию в текущем году может не быть.