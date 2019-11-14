Псковские предприниматели разработали стратегию по улучшению сервиса господдержки

16:39, 14 ноября 2019, ПАИ

Псковские предприниматели разработали стратегию по улучшению сервиса господдержки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Фонде гарантий и развития предпринимательства.



14 ноября в Пскове состоялась стратегическая сессия, посвященная мерам господдержки. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором выступило Министерство экономического развития РФ совместно с Университетом «Синергия» и «Деловой средой».



«Псков стал одним из 20 регионов, в которых в этом году пройдут стратегические сессии по методологии дизайн-мышления. Подобные мероприятия позволяют получать необходимую информацию «из первых рук». Этот уникальный формат предусматривает совместную работу предпринимателей и представителей госсектора», - рассказали в Фонде.



В стратегической сессии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, отвечающие за развитие малого бизнеса, представители бизнес-сообществ, общественных объединений и предприниматели.

Представитель центра «Мой Бизнес» в Пскове, Анастасия Иванова, отметила важность формата мероприятия, которое позволило напрямую общаться бизнесменам с конкретными представителями власти, которые непосредственно отвечают за реализацию проектов по поддержке предпринимательства в Псковской области.

«Представители госсектора вместе с предпринимателями проанализировали сервис получения госуслуг в сфере бизнеса, выявили болевые точки, получили обратную связь и совместно искали пути решения проблем. В результате сессии были разработаны и протестированы проекты по улучшению сервиса господдержки в регионе», - рассказала Анастасия Иванова.