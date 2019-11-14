Обеспечением музыкальных школ духовыми инструментами озаботились в России

17:39, 14 ноября 2019, ПАИ

Вице-премьер России Ольга Голодец призвала активнее работать в вопросах обеспечения российских музыкальных коллективов и учреждений духовыми инструментами. Как пишет ТАСС, об этом она сказала на ежегодном собрании Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кроме этого, она подчеркнула, что для исполнителей на духовых инструментах должны быть введены квоты в российских музыкальных школах. «Духовое образование в рамках нашего музыкального образования», - пояснила Ольга Голодец.

По ее словам, сегодня в России многое делается для популяризации духовых музыкальных специальностей. «Сегодня тема подготовки духовиков стоит довольно остро, именно поэтому в Конкурсе Чайковского в этом году впервые в истории были введены специальности для исполнителей духовых инструментах - медных и деревянных. Конкурс прошел на высочайшем уровне, и результаты, которые мы получили по духовым инструментам, вселяют надежду на то, что наши школы получат серьезное движение», - приводит ее слова издание.