Средний срок ипотеки вырос в России

19:43, 14 ноября 2019, ПАИ

В России средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале текущего года, составил 16 лет и 3 месяца. Этот почти на два года больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты объяснили такой рост новой политикой банков. Кредитные организации пытаются минимизировать риски невозврата в условиях снижения ставок. Несмотря на это, сумма ипотечного кредита с начала года выросла с 2,39 до 2,5 млн рублей.

Самый длительный срок ипотеки зафиксирован в третьем квартале в Кабардино-Балкарии (238 месяцев), Дагестане (236 месяцев) и Крыму (234 месяца). Ипотеку на минимальные сроки берут жители Еврейской автономной области (148 месяцев), Алтая (150 месяцев) и Хакасии (153 месяца).