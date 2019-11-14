Городские автобусы стали ездить реже в Пскове

20:24, 14 ноября 2019, ПАИ

В Пскове вечером увеличились интервалы движения городских автобусов. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

С чем именно связаны изменения, на сайте предприятия не указывается. Вполне возможно интервалы движения увеличились из-за того, что у предприятия стало меньше автобусов. Псковское агентство информации отправило официальный запрос на предприятие, чтобы выяснить причины изменений.

С расписанием движения городских автобусов в Пскове можно ознакомиться на сайте предприятия.