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Общество

Городские автобусы стали ездить реже в Пскове

В Пскове вечером увеличились интервалы движения городских автобусов. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

С чем именно связаны изменения, на сайте предприятия не указывается. Вполне возможно интервалы движения увеличились из-за того, что у предприятия стало меньше автобусов. Псковское агентство информации отправило официальный запрос на предприятие, чтобы выяснить причины изменений.

С расписанием движения городских автобусов в Пскове можно ознакомиться на сайте предприятия.

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