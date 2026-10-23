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Общество

Опыт Псковской области как пример работы медиа: мнение экспертов международного форума

VII Псковский международный медиафорум объединил спикеров, представителей СМИ и блогосферы из России и зарубежья. Эксперты отметили: региональная журналистика вышла на уровень, когда местные истории интересны всей стране, а местная повестка стала частью общенациональной. Обсуждали не только повестку, но и то, как работать в эпоху искусственного интеллекта, где искать правду и почему доверие читателя важнее охватов. Мнения – в карточках.

  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
  • Мнение экспертов Псковского международного медиафорума
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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