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Общество

В Псковской области за 9 месяцев зарегистрировали пять тысяч преступлений

За январь-сентябрь 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 5041 преступление, что на 9,1 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области по итогам совещания у начальника регионального управления.

Фото: ПАИ

В мероприятии приняли участие члены коллегии управления, руководители подразделений аппарата УМВД, а также территориальных органов МВД России на районном уровне. Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел области за отчетный период выступила начальник штаба регионального УМВД России.

Отмечалось, в частности, что общественно-политическая ситуация в области остается стабильной. Так, количество тяжких и особо тяжких преступлений в Псковской области за девять месяцев уменьшилось на 33,4 %.

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