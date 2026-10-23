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Общество

Что псковичи узнают о себе во время диспансеризации, рассказали на «Серебряном дожде». Главное

Гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 23 октября стала заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова.

Главное:

– самая частая причина отказа от диспансеризации – «нехватка времени»;

– на настоящее время только 43 % псковичей прошли диспансеризацию. Неохотнее всего на неё решаются люди среднего трудоспособного возраста. Интерес к своему здоровью значительно вырос у молодёжи, люди старшего возраста относятся к нему традиционно трепетно;

– если 20 лет назад на осмотр приходили 1–2 человека в день и 2 организации в месяц, то теперь – 100 человек в день и до 50 предприятий;

– особым спросом у молодёжи пользуется измерение состава тела (жир, мышцы, вода);

– «Диспансеризация направлена не на лечение, а на профилактику здоровья и сохранение качества жизни»;

– у мужчин популярностью пользуется скрининг на рак простаты. «Они даже сами просят это назначение, притом что к урологу в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья молодые мужчины идут неохотно»;

– из нового: в регионе ожидается открытие центров здорового долголетия. Главная задача – хотя бы уравнять биологический возраст с паспортным;

– уровень заражений гепатитом С растёт из-за любви псковичек к маникюру;

– врачам важно не только выявить заболевание, но и правильно сообщить о нём пациенту. Иногда человеку необходимы мягкая поддержка и ободрение, а иногда – серьёзный разговор, который поможет осознать опасность ситуации;

– обследования могут пройти все жители Псковской области в отделении медицинской профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22.

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Что псковичи узнают о себе во время диспансеризации, рассказали на «Серебряном дожде». Главное

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