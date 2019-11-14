Качество ремонта дорог проверили в Пскове

22:57, 14 ноября 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проконтролировал ход ремонтных работ на дорогах города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вместе с сити-менеджером качество ремонта дорог оценили его заместитель Елена Жгут, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, замначальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий и представители подрядчиков.

В частности, на улице Белинского выявлены нарушения на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Труда: не хватает плотности асфальтобетона и не соответствует нормам ровность дорожного полотна. В связи с этим проверяющие обязали подрядчика – ООО «ДСУ-125» – устранить нарушения в срок до 22 ноября. «Надо перефрезеровать и заново уложить асфальт нужной плотности, иначе дорога стоять не будет», - заметил Александр Братчиков и поручил подрядчику также переделать некоторые ливневые колодцы. Ремонт этого участка дороги стоил около 11 млн рублей, деньги были выделены в рамках подготовки к 39-ым международным Ганзейским дням в Пскове.

После этого проверяющие посетили пять объектов, которые ремонтирует ООО «ЭкспрессСтрой. В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» данная компания проводит ремонтные работы на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. Сумма двухгодичного контракта составляет 113,5 млн рублей. В этом году подрядчик должен сделать основание дороги, уложить нижний и верхний слои асфальта с двух сторон улицы Индустриальной. Однако на данный момент подрядчик выполнил выборку корыта под устройство дорожной одежды только по правой полосе проезжей части. Идет отставание от графика. Александр Братчиков остался недоволен темпами работ и поручил Александру Грацкому в ежедневном режиме контролировать ход ремонта и докладывать о количестве техники и рабочих на объекте.

Эта же компания не справляется с задачами и на улице Яна Фабрициуса. «Я не позволю принять новую дорогу после реконструкции, которая тут же начнет проваливаться», - сказал сити-менеджер, заметив, что основание дороги не уплотнено. Он также потребовал от подрядчика ускорить темпы, чтобы войти в график работ. Эта улица также ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма двухгодичного контракта составляет более 152 млн рублей.

Третий объект, который ремонтирует «ЭкспрессСтрой», – улица Декабристов от дома №20 по улице Германа до улицы Железнодорожной. Протяженность участка составляет 1,8 километра. На следующей неделе подрядчик планирует завершить фрезеровку и провести отсыпку. В ноябре планируется установить бортовой камень, асфальтировать дорогу и тротуар и восстановить зеленую зону. По этому объекту проверяющие также поручили составлять ежедневный график работ и отчитываться по нему.

Этот же подрядчик ремонтирует и улицу Петровскую от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейской и от улицы Коммунальной до Рижского проспекта. Общая протяженность участков составляет чуть менее километра. Цена контракта - более 15 млн рублей. Работы должны быть сданы до 10 декабря. Примерно в эти же сроки должна быть готова часть улицы Пароменской от улицы Киселева до Народной. Здесь подрядчик столкнулся с проблемой парковки на ремонтируемой территории личного транспорта. «Если бы все было свободно, сделали бы за 5 дней», - заверил он.

Борис Елкин посоветовал «ЭкспрессСтрой» грамотно распределять силы. «Объектов много, времени мало, а зима скоро», - резюмировал он и поручил сконцентрироваться в первую очередь на перекрестке с Рижским проспектом. В случае необходимости - увеличить количество асфальтных групп.

Также проверяющие посетили и улицу Стахановскую, где работы ведёт компания «СпецДор 60». Ремонтируемый объект должен быть сдан к 30 ноября. Представитель подрядчика подчеркнул, что все работы к указаной дате будут выполнены. В настоящий момент уже установлен бортовой камень вдоль улицы, на следующей неделе будет проведено фрезерование старого покрытия, а затем – асфальтирование. Однако и здесь проверяющие нашли один недочёт: высота съездов с тротуаров завышена. Подрядчик принял замечание во внимание и пообещал его устранить.

Похожая ситуация на улице 23 июля. Здесь ремонтные работы уже в стадии завершения, осталось выполнить выравнивающий и верхний слой покрытия дороги и тротуара и восстановить зеленую зону. «Будет хорошо», - в один голос сказали Александр Братчиков и Борис Елкин.