На 200 тысяч оштрафовали стругокрасненского экскаваторщика за повторную езду в нетрезвом виде

09:06, 15 ноября 2019, ПАИ

В Стругокрасненском районе 58-летний местный житель оштрафован на 200 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

5 августа 2019 года мужчина управлял экскаватором в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники полиции в поселке Струги Красные. При освидетельствовании у водителя зафиксировали наличие сильного алкогольного опьянения. Также установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние, в связи с чем не имел водительского удостоверения.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) суд назначил виновному наказание в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.